La vacanza in Sicilia per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga è terminata ma poco prima di lasciare l’Isola hanno vissuto una piccola disavventura aerea, resa ancora più fastidiosa dalla maleducazione di qualche passeggero. L’attrice si è sfogata attraverso le sue Instagram Stories raccontando l’accaduto (il video in apertura).

A causa dell’eruzione dell’Etna, il volo da Catania con a bordo Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ha tardato a partire. L’attrice ha raccontato sul suo profilo il piccolo incidente di percorso:

Rosalinda ha poi proseguito il suo sfogo rendendo noto un altro retroscena del volo reso difficoltoso a causa dell’Etna:

Oggi sembra davvero un film. Non solo siamo bloccati sull’aereo causa eruzione e siamo in attesa di sapere se riusciamo a partire (ma di questo non ha colpa nessuno), ma a ciò si aggiunge l’intelligenza di un passeggero che nonostante i divieti pensa bene di fumare sull’aereo. Ma non finisce qui perché in più un tizio abbastanza maleducato da quando siamo in aeroporto ci filma di nascosto senza il nostro consenso, tanto che l’hostess è intervenuta notando questo atteggiamento poco rispettoso nei confronti di tutti. lo sconvolta come alcune persone non riescono a rispettare le regole, non hanno pazienza fino ad essere maleducati.