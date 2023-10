Gianluca Costantino ha “coperto” il tradimento di Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni? Secondo le indiscrezioni del web, il deejay potrebbe aver cornificato la mamma di sua figlia Celine con una bionda che si chiama Federica Ficara.

Proprio la ragazza, dopo essere stata tirata in ballo in più occasioni (perché è stata beccata più volte con Basciano), è intervenuta sui social affermando di stare frequentando Gianluca Costantino:

Ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente. Ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi.

Tuttavia questo non è bastato per placare gli animi del web. Secondo alcuni internauti, infatti, tra Gianluca e Federica non ci sarebbe alcuna relazione e l’amico starebbe solo “coprendo” i tradimenti di Alessandro Basciano.

Proprio per questo motivo, Costantino è intervenuto online con un lungo sfogo:

Ho cercato di stare in silenzio perché davvero trovo tutto questo folle e ridicolo. Ma dopo l’ennesimo insulto arrivato sono qui per porre fine a sta storia! Sono a dir poco senza parole di fronte a queste “persone” (se così posso definirle) che si accaniscono contro me e la mia ragazza Federica accusandomi di aver montato una finta relazione per coprire il mio amico Alessandro. Credo che siamo arrivati al limite della pazzia.

Avevo scelto riservatezza nella mia relazione perché dopo il dolore che ho vissuto volevo riprendere la mia vita in mano con calma e serenità. Non ho molto altro da dire ma vi prego di portare rispetto verso le persone e soprattutto prendervi cura di voi stessi. Perché arrivare a dire certe cose insultando gratuitamente le persone che non c’entrano nulla è da folli oltre che delinquenti. Riguardatevi leoni da tastiera.