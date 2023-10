Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano attraverso un post su Instagram. La ex Bonas di Avanti un altro ha rivelato che sono successe molte cose gravi, alcune scoperte solo di recente, che l’hanno portata a prendere questa decisione.

Alessandro Basciano ha tradito Sophie Codegoni? Spunta una misteriosa bionda

Nonostante la fine della loro storia d’amore, Sophie ha mostrato grande forza e determinazione. Ha condiviso che nonostante non stia attraversando un periodo facile, sta cercando di andare avanti per il bene di sua figlia:

Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina. Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo.

Alessandro Basciano ha risposto alle dichiarazioni di Sophie Codegoni con un post su Instagram in cui ha negato di averla tradita:

Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento.

Nonostante questo, la Codegoni non la pensa nello stesso modo ed ha replicato, in lacrime, durante Casa Chi. “Possiamo dire che non c’è di mezzo nessun tradimento o terze persone? Sono dei problemi interni alla coppia”, ha commentato il giornalista Valerio Palmieri.

“Purtroppo vorrei dirti questo. – ha affermato Sophie visibilmente provata – ma non ti posso dire che non ci sono in mezzo persone… ce ne sono e ci sono anche tante cose che… non è facile, ci sono tante cose che non si sanno, scusate… “.

Nel corso di Casa SDL, si è parlato anche di un avvistamento di Basciano con una misteriosa bionda di cui vi abbiamo già parlato. Questa paparazzata pubblica sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Sophie avrebbe deciso di chiudere la sua relazione con Alessandro.