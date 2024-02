Amici spoiler, Lorella Cuccarini a Sanremo 2024: il gesto di Maria De Filippi

Lorella Cuccarini sarà una delle protagoniste di Sanremo 2024. Per l’esattezza, la prof di Amici 23 salirà sul palcoscenico durante la serata di venerdì (per intenderci, quella dedicata alle cover). Nel corso della nuova registrazione del talent show, Maria De Filippi ha compiuto un gesto a tal proposito, ecco gli spoiler.

L’account di Gossip Tv fa sapere su “X”: “Maria manda un in bocca al lupo a Lorella, ma in generale a tutti per Sanremo”.

Oltre a Lorella salirà sul palcoscenico di Sanremo 2024 anche Giorgia, compagna storica di Emanuel Lo.

Lorella Cuccarini ha chiarito che le sue preferenze politiche non hanno niente a che vedere con la sua presenza al Festival di Sanremo 2024.

Su Oggi.it ha dichiarato:

Quando si festeggiano 40 anni di carriera non c’è destra né sinistra né centro. Io ho lavorato in Rai con governi di destra, sinistra e centro, così come non ho lavorato in Rai con governi di destra, sinistra e centro. Punto. Ho un ottimo rapporto con questa dirigenza. Quello che sarà in futuro non lo so, dipenderà dalle occasioni che si presenteranno.