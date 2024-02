Amici 23 spoiler, cantante esce dallo studio: Maria De Filippi si arrabbia

Oggi, venerdì 2 febbraio, si è registrata la nuova puntata di Amici 23, ecco gli spoiler dopo aver scoperto della maglia per un ballerino dritto al serale e l’eliminazione di un altro.

Amici 23 spoiler: cantante esce dallo studio, nuova lite tra prof

Ayle ha ripetuto 3 volte la sua esibizione per un “problema alla tonalità”. Successivamente è uscito dallo studio, così come riporta l’account di “X” Gossip TV:

Ayle esce dallo studio. Maria chiede di lui a fine registrazione e le dicono che era in relax perché voleva sapere capire se il problema della tonalità fosse suo o della produzione. Entra Lalla e dice che il problema era suo.

Come ha reagito Maria De Filippi? A quanto pare la conduttrice si è arrabbiata con l’allievo.

Nuova lite Cuccarini-Pettinelli

Spazio per la nuova lite tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per via dell’esibizione di Mida:

Lunga discussione tra Lorella e Anna sul compito di Mida. Per la Pettinelli alcune barre erano fuori luogo (soprattutto una in cui diceva una frase dove parlava del cul* di una ragazza). Anna regala a Lorella un libro della scuola di Boston sulle barre. Qui interviene anche Rudy che chiama “PettyEnglish” e “PettyLatin” Anna per il libro regalato. Per lui questo compito era uno dei più insensati mai assegnati.

