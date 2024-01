Amici 23, spoiler nuova registrazione: cosa accadrà nel corso della nuova puntata che andrà in onda su Canale 5 il prossimo 14 gennaio? Maria De Filippi si è espressa sull’uscita di Mew e Matthew.

Amici 23, spoiler: Mew e Matthew lasciano la scuola, Maria De Filippi svela per quale motivo

Così come riferisce l’account di Amici News, Maria ha parlato dell’abbandono da parte di Mew e Matthew confermando quanto detto in precedenza dalla redazione: “Sono usciti per motivi personali”.

L’account di Gossip TV aggiunge un dettaglio interessante sulla scuola di Amici 23 dopo l’uscita degli amatissimi cantanti:

Alcuni banchi sono stati spostati dopo l’uscita di Mew e Matthew.

Cosa ne pensate? Vedremo se nel corso delle settimane scopriremo per quale motivo i due amatissimi cantanti hanno deciso, pare di comune accordo, di abbandonare la scuola di Amici 23 ad un passo dal serale.

AMICI ANTICIPAZIONI Alcuni banchi sono stati spostati dopo l’uscita di Mew e Matthew #AMICI23 #amicispoiler — (@gossiptv__) January 11, 2024

La scuola del talento

È iniziata ufficialmente la ventitreesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, Amici 23. La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l’avvio del programma con le tradizionali prime selezioni.

Durante le audizioni, i professori di questa edizione – tra cui i confermati Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo per la danza e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli per il canto – hanno valutato i nuovi talenti in cerca di un posto nel programma.

Anna Pettinelli è tornata ad Amici sostituendo Arisa, contribuendo così a dare inizio a un’altra stagione di emozionanti performance e talento legate alla musica.

La classe ufficiale si è completata nell’appuntamento andato in onda lo scorso lunedì 25 settembre come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: chi è il vostro allievo preferito?