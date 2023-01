Cosa è successo ad Amici 22 durante la notte di Capodanno? Questa è la domanda che, da quasi una settimana, gira insistentemente sui social dopo la diffusione di alcune anticipazioni che hanno tirato in ballo una spezia: la noce moscata.

Amici 22, Capodanno gate: “noce moscata” ed altre teorie

Nel corso della puntata che vedremo in onda oggi, domenica 15 gennaio, ci sarà eliminazione di due allievi: Tommy Dali e Valeria (“è guera”) Mancini per via di un serio provvedimento preso dalla produzione in riferimento alla notte di Capodanno.

A quanto pare, gli allievi della scuola di Amici 22 avrebbero fatto qualcosa di sconveniente costringendo i prof e la produzione a prendere dei provvedimenti.

E così Tommy Dali è stato eliminato per volere di Rudy Zerbi e Valeria Mancini è stata messa in sfida proprio con Cricca che ha riconquistato il suo banco nella scuola dopo l’eliminazione shock della scorsa puntata.

Secondo le anticipazioni diffuse in rete, i ragazzi della scuola avrebbero sniffato la noce moscata (ecco gli effetti allucinogeni che può provocare).

Tra le altre tesi, i ragazzi di Amici 22 potrebbero essersi fatti dei tatuaggi fai da te (cosa, ovviamente proibita dal regolamento).

Maria De Filippi ha svelato di avere i filmati ma non li ha mandati in onda per rispetto degli allievi.

La puntata di oggi, quindi, è decisamente imperdibile!

Lo spoiler di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini, professoressa di canto di Amici 22, a tal proposito ha fatto un interessante spoiler su Twitter, scrivendo poche righe in riferimento all’appuntamento che andrà in onda domenica 15 gennaio:

Ho la sensazione che domani ci sarete tutti. Ma proprio tutti. Sarà una puntata difficile, che probabilmente non ha precedenti nella storia di Amici. A domani!

Le anticipazioni video

Noce moscata ad Amici 22 usata come droga? Effetti e rischi

Ma davvero la noce moscata può avere degli effetti allucinogeni? In realtà, la bravata commessa da alcuni ragazzi concorrenti di Amici 22 avrebbe potuto avere delle conseguenze anche molto gravi. Questo perché la nota spezia usata soprattutto per la realizzazione di dolci natalizi, in realtà può trasformarsi anche in una potente droga naturale.

Quali sono i rischi di un consumo non corretto o eccessivo della noce moscata? Se assunta in dosi elevate (dai 2 ai 15 grammi) potrebbe avere degli effetti allucinogeni.

Molto ovviamente dipende dal peso e dal sesso del soggetto, ma tali effetti riconducibili all’assunzione della spezia tramite inalazione o ingestione (solitamente sciolta in acqua) compaiono soprattutto in presenza di dosi massicce.

Il motivo degli effetti allucinogeni va ricondotto a due particolari composti attivi: la miristicina e l’elemicina, le cui strutture chimiche sono molto simili a quelle delle amfetamine di sintesi, anche se gli effetti ricalcano più da vicino quelli dell’LSD.

Quali potrebbero essere i rischi per la salute? Oltre a febbre, nausea e vomito, anche eccitazione nervosa e persino gravi disturbi psichici.

“Situazione grave”, gli allievi di Amici 22 reagiscono alla punizione

Nel daytime di Amici 22 andato in onda il 13 gennaio su Canale 5, gli allievi responsabili dei fatti accaduti a Capodanno, sono stati divisi dal resto degli alunni della scuola:

In seguito a un evento successo a Capodanno, la produzione in via del tutto eccezionale ha deciso di separare Maddalena, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera e Wax dai loro compagni in due ali distinte della casa.

Maria De Filippi avrebbe anche deciso di non diffondere i video che mostrano il “fattaccio” ma la pagina di Amici News, tramite le anticipazioni, ha fatto sapere:

Nella notte di Capodanno hanno sniffato noce moscata e si sono sentiti male.

Durante il daytime non è emerso alcun dettaglio ma Megan ha parlato di una “situazione grave”.

Come hanno reagito gli allievi coinvolti? “Ho rovinato il mio sogno”, ha dichiarato Maddalena in lacrime. ”È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono una testa di mer*a. Sto malissimo”, ha affermato NDG.

“Che schifo, è andata così ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. Se finisco a casa per una cosa del genere però…“, le parole di Tommy Dali (successivamente eliminato come vedremo durante la puntata di domenica 15 gennaio).

“Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente per una roba del genere”, è stato invece il commento di Wax.

Anche nella casetta di Amici 22 sono arrivati i commenti e le reazioni. “Mi è salita una rabbia, mi stanno sul ca**o i ragazzi che fanno i cretini. C’è gente che pagherebbe per stare qua dentro, voi ve l’andate a cercare”, ha affermato Aron. “È grave la situazione” ha commentato Megan.