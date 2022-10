Oggi, mercoledì 5 ottobre 2022, si è registrata la quarta puntata di Amici 22, scopriamo tutte le anticipazioni (per merito della pagina Amici News e il sito SuperGuidaTV), gli ospiti e le numerose esibizioni degli allievi della scuola più talentuosa d’Italia.

Ospiti della puntata: Diana Del Bufalo e Sangiovanni che ha presentato il nuovo singolo “Fluo”. La gara dei cantanti è stata giudicata da Giorgia.

Ecco gli altri spoiler:

La puntata inizia con un nuovo provvedimento disciplinare per i cantanti. Gli ultimi 2 in classifica andranno in sfida. Il motivo del provvedimento? L’assenza a una video-lezione e sono arrivati tardi a un’altra lezione. Come è andata la gara tra i cantanti? Chi è finito in fondo alla classifica? Ebbene ecco i voti per Giorgia:

Tommy Dali 9

Federica 8,5

Piccolo G . 8 – il cantante oltretutto ha fatto la sua sfida e l’ha vinta –

Aaron 8-

Cricca 8 – –

Wax 7,5 – ha vinto la gara inediti

NDG 7+

Andre 7 (in sfida)

Niveo 6,5 (in sfida)

Le sfide avverranno tra una settimana e saranno giudicate da esterni.

Gara ballo vinta da Samu. Mattia non ha partecipato alla gara di ballo perché aveva un compito datogli da Alessandra Celentano. Mega ha ballato sui tacchi. Gianmarco ha vinto la sfida però per Raimondo Todaro la sfidante rimarrà in casetta. Il motivo?

Pare che Todaro voglia sostituirla con qualcuno. Un nome papabile? Quello di Asia. Cosa accadrà tra Claudia e Asia? Lo scopriremo solo più avanti. Asia non era affatto contenta della notizia. I voti degli altri concorrenti? Secondo Little Phil: