Oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, si è registrata la sesta puntata di Amici 22, scopriamo tutte le anticipazioni (per merito della pagina Amici News e il sito SuperGuidaTV), gli ospiti e le numerose esibizioni degli allievi della scuola più talentuosa d’Italia.

Amici 22, anticipazioni 19 ottobre: ospiti e sfide

Ospiti della puntata: Alex, che ha presentato il nuovo singolo dal titolo “Mano ferma”, Coma Cose con “Chiamami”, il nuovo singolo, Nek (che ha giudicato la gara cover dei cantanti) ed Eleonora Abbagnato.

Ecco gli altri spoiler:

I voti della gara cover Aaron 8. (ha cantato Can’t take my eyes of you)

Niveo 8-

Piccolo G 8 — (ha cantato: Senza una donna di Zucchero)

Tommy e Wax 7,5 (quest’ultimo ha cantato Per sentirmi vivo)

Ndg 6,5

Gara inediti: vince Piccolo G

Nuova gara inediti tra i cantanti. A contendersi la possibilità di lavorare con un produttore sono: Cricca, Piccolo G e Niveo. Viene scelto Piccolo G. Tra i cantanti sono in pochi, ora, a non aver avuto ancora la possibilità di lavorare con un produttore sul proprio inedito. Alcune produzioni, invece, concordate nelle scorse settimane, sono già state eseguite. Come abbiamo ascoltato nel day time, ad esempio, la canzone di Wax è già stata prodotta e terminata.

Gara ballo: giudice Eleonora Abbagnato

Maddalena – Samuel – Ramon: 8

Claudia – Gianmarco: 7

Samu – Ludovica: 6

Mattia – Asia: 5 Ultimi in classifica Mattia e Asia. Per Asia sarà il pubblico, ancora una volta, a decidere. Raimondo Todaro, invece, ha confermato la maglia a Mattia. La Celentano deve pensare se prenderà un provvedimento disciplinare contro Zenzola per non aver indossato gli abiti giusti per la coreografia così come richiesto.

Di seguito c’è stata una gara di seduzione dei ballerini giudicata da Sebastian e vinta da Mattia.

Federica ha superato la prova di Rudy Zerbi. Compito portato a casa pure da Megan. Bene anche per Cricca che ha cantato “La costruzione di un amore”.

Amici 22, chi è stato eliminato?

Asia, Rita e Andre rimarranno all’interno della scuola. Asia otterrà dunque il banco del pubblico grazie al televoto e proseguirà il suo cammino studiando con i professionisti. Andre, invece, è riuscito a vincere la sfida, in ballo da due settimane. Cosa ha cantato? Una canzone in inglese e il brano con cui Diodato ha trionfato a Sanremo, ovvero Fai rumore. Rita ha superato la sfida voluta da Emanuel Lo e che lo ha fatto litigare con Alessandra Celentano.

La commovente coreografia di Giulia Stabile e Elena D’Amario