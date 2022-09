Oggi, mercoledì 14 settembre 2022, si è registrata la prima puntata di Amici 22, scopriamo tutte le anticipazioni (per merito della pagina Amici News), gli ospiti ed gli allievi che sono entrati nella scuola, compreso il “destino” di Mattia Zenzola.

Can Yaman ha dato 4 maglie. Alessia Marcuzzi 3 maglie. Un giornalista ha dato 1 maglia.

19 in totale. 13 maschi e 6 presente. Mattia presente.

Presenti oltre Can Yaman e Alessia Marcuzzi anche Pio e Amedeo, Vessicchio, Pieraccioni e Salvatore Esposito.

I nomi, alcuni già spoilerati da noi, di coloro che sono entrati. Cricca, Asia, Federica, Mattia, Megan, Maddalena, Samu, Ngd (ha cantato una canzone nuova ma è il cantante di Panarema), Ramon, Rita, Ludovica, piccolo G.

Luigi De Strangis è entrato con la coppa e ha cantato il suo nuovo inedito che uscirà il 16 settembre.

Maddy ballerina, l’hanno scelta sia Raimondo e Emanuel.

Aaron entra come allievo di Rudy. Canta per due che come noi e anche un suo pezzo.

Andre, allievo di canto entra grazie ad Arisa. Rudy abbassa perché gli sembra il belato di una pecora.

Ludovica è l’ultima allieva di ballo ad entrare. Grazie ad Emanuel.

Wax, canto, entra come allievo di Arisa.

Piccolo G, entra come allievo di Rudy.

Mattia entra, grazie ad una promessa mantenuta di Todaro.

Federica, l’unica cantante donna, entra con Arisa.

Megan entra come ballerina di Todaro, ma le dà un mese di prova.

Samu, ballo, entra con Emanuel.

La Celentano dà il banco a Ramon, ballerino classico, Rita e Gianmarco (il ragazzo che aveva provato l’anno scorso ad entrare).

Cricca canta una cover e il suo pezzo: lo scelgono sia Arisa che Lorella ma chi sceglierà lui?

Asia entra come ballerina di TODARO, la Celentano abbassa.

Mattia: forte tifo per lui, terzultimo a prendere la maglia e gli hanno ricordato di non farsi male quest’anno.

Tommy, canto, va con Rudy.

Ospite anche Saviano e De Sica.

Degli ex amiciani solo LUIGI.

NDG presente, come già detto, con un disco d’oro già alle spalle, entra come allievo di Lorella e sembra ci sia già un inciucio con Rita.