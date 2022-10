Oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, si è registrata la quinta puntata di Amici 22, scopriamo tutte le anticipazioni (per merito della pagina Amici News e il sito SuperGuidaTV), gli ospiti e le numerose esibizioni degli allievi della scuola più talentuosa d’Italia.

Ospiti della puntata: Tananai, che ha presentato il nuovo singolo dal titolo “Abissale”, e Loredana Bertè. La gara dei cantanti è stata giudicata proprio dalla rocker.

Ecco gli altri spoiler:

La situazione di Asia è affidata ai telespettatori. Domenica verrà aperto un televoto. Saremo noi a votare per la sua permanenza in base alle regole che verranno pubblicate sui social e verranno dette in puntata. Se decideremo che Asia potrà rimanere i suoi prof saranno: Elena D’Amario e Porcelluzzi .

Due ballerine, un solo professore. Da un lato Asia , che ha studiato in autonomia imparando a ballare grazie ai video su Youtube. All’altro Claudia , che ha grande tecnica ed è molto brava ed apprezzata. In mezzo Raimondo Todaro . Spetta al professore di danza decidere chi tenere e chi mandare a casa. La settimana non è stata di certo facile.

Secondo posto per Ndg con 8+ e terzo per Federica con 8-.

Nella gara di improvvisazione giudicata da Elena d’Amario, così come avviene per la gara cover, a scegliere i ragazzi che si sarebbero sfidati sono stati i compagni di classe. L’incombenza è così capitata a: Samu, Maddalena e Ludovica.

Alessandra Celentano ha voluto rimproverare in pubblico Rita, sua allieva. Cosa è accaduto? La maestra di danza classica ha espressamente detto che se la danzatrice non risolverà le sue insicurezze e non riuscirà a lasciarsi andare le sospenderà la maglia e prenderà un provvedimento. Rita è rimasta molto male per questo. Tutti i compagni, soprattutto Niveo, hanno cercato di consolarla come meglio potevano.

Cosa accadrà? Alessandra Celentano ha assicurato di aver voluto fare ciò per spronare la ragazza a reagire nel migliore dei modi, per aiutarla in qualche modo a ‘sbloccarsi’. Rita pare aver preso con lo spirito giusto tale rimprovero. Vedremo nel prossimo day time se sarà davvero così.