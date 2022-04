Carola Puddu, ospite di Verissimo dopo l’eliminazione da Amici 21, ha parlato con Silvia Toffanin del suo innamoramento per Luigi Strangis, cantante del serale (tra i papabili vincitori).

Non saprei definirti a parole cosa ci lega tanto. È un legame molto speciale, molto profondo. Lui sa tutto di me. È la prima persona con cui ho parlato, la prima persona con cui mi sono confidata. Ha una personalità e un carattere che, seppur molto contorto e complesso, aiuta anche me ad essere me stessa. Lui è l’opposto di me, mi fa proprio stare bene, tranquilla. Mi trasmette leggerezza e spensieratezza.

Dopo aver visto un video sul suo rapporto con Luigi nella scuola del talento, Silvia Toffanin ha chiesto a Carola se fosse innamorata del collega di talent:

Credo che l’amore, come lo vedo io in questa situazione, non deve essere per forza una storiella romantica. Certi legami non hanno bisogno della storia romantica, tutta rose e fiori. Per me l’amore vero è l’amore incondizionato, che può succedere di tutto, che sai che tu ci puoi essere per questa persona e questa persona può esserci per te.

Anche quando lui mi disse che non sentiva niente per me, comunque è sempre rimasto. Non abbiamo mai smesso di volerci bene. Durante tutto il percorso era davvero il mio punto di riferimento là dentro. È un’infatuazione mentale. Non avendolo vissuto, non posso dirti con certezza che questo è l’amore della mia vita. Però sicuramente lui era davvero importante per me, proprio il mio punto di riferimento. Quello che mi attrae di lui non è il suo aspetto fisico, è proprio il suo carattere. E anche come artista lo stimo tantissimo.