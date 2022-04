Amici 21, i genitori di Luigi Strangis svelano come gestisce il diabete

Luigi Strangis è uno degli allievi più talentuosi di Amici 21. Nonostante sia molto riservato, nel corso degli appuntamenti in TV, ha parlato della sua malattia: il diabete.

Amici 21, i genitori di Luigi svelano come gestisce il diabete

Luigi oggi ha 21 anni ma soffre di diabete da quando lo ha scoperto all’età di 16 anni. In quella occasione, il suo medico disse che i suoi problemi erano riferiti allo sviluppo (dimagriva eccessivamente senza motivo) ed invece, dopo esami accurati, si è scoperta la sua patologia.

I suoi genitori, intervistati tra le pagine del settimanale DiPiù, hanno svelato come gestisce il diabete Luigi:

Ora per stare bene porta un piccolo apparecchio che gli inietta automaticamente l’insulina, ogni volta che ne rileva il bisogno.

Emanuele e Laura (questi i nomi di papà e mamma dell’allievo di Amici 21) sono molto fieri che il figlio abbia voluto parlare del diabete nel corso del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, in modo che possa essere da esempio e incoraggiamento per tutti i ragazzi che ne soffrono e non sanno bene come gestirlo.