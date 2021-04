Amici 20, Serena Marchese e Alessandra Celentano si conoscevano già

Serena Marchese, ballerina molto apprezzata da Alessandra Celentano, conosceva già la sua professoressa di danza, esattamente come è accaduto a Giulia Stabile con Veronica Peparini.

FanPage ha scovato alcune fotografie che mostrano Serena molto piccola alle prese con delle correzioni della sua attuale professoressa di danza di Amici 20.

Incredibile quanto il destino sia particolare e ti faccia nuovamente incontrare qualcuno mentre stai rincorrendo il sogno di diventare una ballerina professionista.

Serena è tra i talenti più apprezzati di questa edizione insieme a Giulia Stabile, potenziale vincitrice del suo circuito.

Attualmente, per quanto riguarda i ballerini, sono rimasti in gara pure Alessandro Cavallo e Samuele Barbetta.

Ecco le FOTO che documentano i loro incontri.

Ho sempre paura di non piacere, di non essere accettata e risultare ridicola. È una cosa che mi porto dietro dal mio passato. Ho iniziato a due anni e mezzo e vorrei farne un lavoro di questa mia passione. Ho fatto l’audizione a teatro, dove mi hanno dato la borsa di studio però col passare degli anni me l’hanno sempre ridotta.

A scuola c’era chi mi minacciava, o mi faceva trovare le robe rotte che magari gli prestavo. O a danza mi continuavano a dire che ero obesa, che avevo le cosce grosse, che non ero una ballerina. Non mangiavo più, se mangiavo andavo in bagno e… buttavo tutto. Pesavo 26 pennette integrali, mangiavo tonno senza olio, pomodori senza alcun condimento ma gli insulti continuavano.