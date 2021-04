Giulia Stabile e Sangiovanni hanno litigato? Dopo l’ultima puntata del serale di Amici 20, gli estimatori della coppia si sono preoccupati per via dell’umore di lei che non sembrava esattamente al massimo.

Amici 20, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno litigato?

E se molti hanno attribuito il malumore di Giulia alle pochissime esibizioni della puntata, altri hanno avuto il timore che la ballerina avesse litigato con Sangiovanni.

Oggi, per merito degli amici di Twitter, tutti si sono tranquillizzati dopo l’intervento della mamma di Giulia Stabile che ha parlato con una fan raccontandole di un brutto mal di schiena che “tormentava” il talento della danza.

Proprio la mamma di Giulia, intervistata tra le pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù, ha parlato della sua storia con il trapper svelando come ha preso il padre la prima storia d’amore importante della figlia:

Mio marito, invece, quando ha visto che si scambiavano il loro primo bacio ha smesso di parlare. È gelosissimo di Giulia. C’è voluto del tempo per elaborare la situazione. Adesso, però, riesce a dire: “Sangiovanni mi è simpatico”. Un po’ alla volta gli piacerà sempre di più.