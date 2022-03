Alex Belli mantiene la promessa: ecco dove lo vedremo in tv

Dopo aver ospitato Lulù Selassié nella passata puntata, La Pupa e il Secchione Show potrebbe vedere presto la presenza di Alex Belli. Lo ha rivelato nella serata di oggi l’esperta di gossip Deianira Marzano.

Barbara d’Urso, a quanto pare, punta sugli ex Vipponi e dopo aver scelto Soleil Sorge come terza giudice in studio ed aver ospitato una delle principesse etiopi, sarebbe arrivato il momento di Alex Belli.

A svelarlo in queste ore è stata Deianira Marzano attraverso una sua Instagram Stories in cui ha scritto:

A quanto pare, dunque, Alex Belli ritroverà la sua (ex?) amica speciale con la quale al GF Vip aveva stabilito una chimica artistica, Soleil Sorge, ma incontrerà anche la ex fidanzata Mila Suarez. Al tempo stesso però potrebbe vedere il suo amico Mirko Gancitano.

Durante una ospitata a Casa Chi, Alex Belli aveva parlato di una sua eventuale presenza al programma di Italia 1 asserendo:

Devo giurare che non mi vedrete a La Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me… Perciò anche se adesso non ci sono io personalmente, sono comunque coinvolto in vari sensi. Anche se io non sono un pupo e nemmeno un secchione, sono un circense. Però su questo programma vi dico che… Sicuramente ci sarà un filone che continuerà all’interno della trasmissione.