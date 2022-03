Novità in vista per La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso. Stando a quanto anticipato da DavideMaggio.it, il programma un po’ show e un po’ reality attualmente in onda nella prima serata del martedì di Italia 1 approda su Canale 5, subito dopo la puntata dell’Isola dei Famosi.

La Pupa e il Secchione Show: le pillole dopo l’Isola dei Famosi (a notte fonda)

Occorre però precisare come non si tratti per ora di alcuna promozione lampo per Barbara d’Urso, come spiega anche il noto portale televisivo che scrive:

Lunedì e giovedì notte, La Pupa farà il suo debutto sull’ammiraglia potendo contare sull’importante traino dell’Isola dei Famosi.

Stando alla guida tv, dovrebbe accadere intorno all’1.22 con il reality di Ilary Blasi che chiuderebbe leggermente prima rispetto ai precedenti appuntamenti. Ecco cosa si legge su DavideMaggio:

Per La Pupa e il Secchione Show, alle prese con un calo d’ascolti tra prima e seconda puntata, è un modo per rendersi visibile al pubblico dei reality. Allo stesso tempo perché non ampliare lo spazio su Italia1? Attualmente è in onda con una breve striscia alle 13, che riprende i contenuti della prima serata.

Quello che vedremo saranno delle pillole del programma di Italia 1, già ampiamente trattato (forse un po’ troppo) durante Pomeriggio 5, diventando ormai l’argomento centrale della seconda parte del programma.