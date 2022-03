La Pupa e il Secchione Show: Flavia Vento sostituita da una ex del GF Vip

Flavia Vento, come già annunciato, si è ufficialmente ritirata dalla nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Oggi, nel corso di Pomeriggio 5, Barbara d’Urso ha svelato che verrà sostituita da un volto che con il programma è in “stretto” contatto ed ha anche partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

C’è una notizia shock! Essendo andata via Flavia Vento purtroppo Aristide Malnati è rimasto da solo e quindi martedì faremo entrare una nuova pupa. Diciamo che abbiamo una pupa che è già stata vista, che è in televisione spesso. E’ una pupa molto bionda e super sexy.

Barbarella, per creare hype, ha confidato che svelerà i motivi dell’abbandono di Flavia Vento nel corso della terza puntata de La Pupa e il Secchione Show che andrà in onda martedì sera:

La motivazione non è quella dei cani, i motivi li spiegheremo martedì sera. E’ stato molto complicato, io ho tentato in tutti i modi. Le abbiamo anche detto che le portavamo i cani per un poco ma non ha voluto.