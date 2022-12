Alex Belli, intervistato da Novella 2000, smentisce di poter ritornare nella Casa del Grande Fratello Vip: “Sono impegnato su ben altri fronti. Per me la televisione è sempre stata una parentesi, non il focus centrale”, ha svelato l’ex vippone.

“Vogliono replicare il triangolo”, Alex Belli “demolisce” il cast del Grande Fratello Vip

Successivamente Belli ha fatto delle sacrosante precisazioni: “Però non mi disturba che il mio nome venga associato al Grande Fratello, avendo vissuto senza riserve e da protagonista. Contribuendo al successo della scorsa edizione”.

Spazio anche per alcune considerazioni sull’attuale cast del Grande Fratello Vip:

Ho l’impressione che vogliano replicare il concetto di triangolo amoroso per suscitare il clamore che si è venuto a creare l’anno scorso.

E per quanto riguarda gli attuali rapporti con i suoi ex compagni d’avventura, afferma:

Sono stato da poco al matrimonio di Francesca Cipriani e mi sento spesso con Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Con Katia Ricciarelli, verso sera, facciamo sempre lunghissime chiacchierate telefoniche per tenerci compagnia.

Posso dirvi? Io il man della factory l’ho amato moltissimo, con tutte le sue sregolatezze e mancanze. Mi è sempre sembrato un personaggio in grado di dare il 100% per lo show senza mai perdere il focus.