Alex Belli, ospite di Casa Chi, ha parlato della finale del Grande Fratello Vip svelando cosa ne pensa della vittoria di Jessica Selassiè e se si sente, in qualche modo, il vincitore “immorale” dell’edizione.

Jessica Selassiè ha vinto il GF Vip: Alex Belli svela cosa ne pensa

A me Jessica piace molto ed ha fatto un percorso incredibile fin dai primi mesi del reality. Sono felice per lei e sono felice anche per Delia. Il percorso che noi abbiamo fatto dimostra quanto abbiamo dato noi stessi, non possiamo non dirlo. Questo è stato il nostro Grande Fratello Vip. Abbiamo messo tanto in gioco, questa è la nostra vittoria.

Alex ha confidato pure come potrebbe proseguire l’amicizia con Soleil fuori dal GF Vip:

Adesso che il GF Vip è finito non so come evolverà. Noi funzioniamo per la famosa chimica artistica. Era questa… ciò che noi avevamo era veramente questo. Gioco e amicizia. Siamo due matti scatenati che stanno bene insieme a fare spettacolo ed è una cosa molto lontana dalla storia d’amore. Se mi sento il vincitore immorale di questa edizione? Sono tutte frasi fatte che lasciano il tempo che trovano. Di certo abbiamo dato tanto io, Delia e Soleil. L’immoralità mi piace ma la vincitrice è Jessica.

In ultimo il man della factory ha parlato anche de La Pupa e il Secchione: