Chi è Alessandro Vogliacco? Il marito di Virginia Mihajlović è un famoso calciatore. Scopriamo tutto della coppia che ha celebrato il loro matrimonio il 17 giugno a Monopoli senza papà Sinisa, morto lo scorso 16 dicembre.

Alessandro Vogliacco, chi è il marito di Virginia Mihajlović

“Papà, io ti ho sentito tutto il tempo accanto a me, mi hai accompagnato anche tu all’altare insieme ai miei fratelli e mio zio, e non mi hai mai fatto sentire sola, come d’altronde hai sempre fatto”, ha scritto la venticinquenne su Instagram pubblicando alcuni scatti del suo grande giorno.

“Ho già nostalgia di ieri. È stato il giorno più bello della mia vita insieme al giorno della nascita di Violante. Una giornata che ha superato ogni mia aspettativa, un’emozione che non so descrivervi a parole e senza dubbio una giornata che ricorderò per tutta la vita come la più bella di sempre”, ha scritto Virginia Mihajlović.

Virginia è la seconda figlia di Sinisa Mihajlović e della moglie Arianna Rapaccioni, che hanno avuto anche Viktorija, la più grande, e tre maschi: Miroslav, Dushan e Nicholas.

Alessandro Vogliacco è nato ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, ed è cresciuto in un ambiente dove la passione per il calcio era di casa. Suo fratello gli ha trasmesso l’amore per questo sport, mentre suo padre, un uomo dalle diverse abilità, è stato una fonte di ispirazione fondamentale nella sua vita.

All’età di soli 13 anni, Alessandro ha lasciato la sua famiglia per dedicarsi al calcio. Ha avuto l’opportunità di allenarsi nelle giovanili della Juventus, dove ha imparato dai grandi campioni come Bonucci e Chiellini, perfezionando le sue abilità come difensore.

Il punto di svolta nella sua carriera è arrivato quando è entrato a far parte della prima squadra del Pordenone, una squadra di Serie B, dove attualmente milita. Inoltre, ha avuto l’onore di rappresentare le selezioni giovanili della Nazionale Italiana, culminando con la sua convocazione nell’Under 21, dove ha fatto il suo debutto nell’ottobre del 2020.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro è legato sentimentalmente a Virginia Mihajlovic dal 2017. Nel maggio del 2021, la coppia ha annunciato con gioia l’arrivo della loro prima figlia, una bellissima bambina a cui hanno dato il nome di Violante, con un tenero messaggio condiviso su Instagram: “Ti proteggeremo e ti circonderemo di tutto quello che c’è di più bello al mondo. Mamma e papà ti stanno aspettando, principessa”.