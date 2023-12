Chi sono i figli di Beatrice Valli e Marco Fantini? La coppia, tra le più amate del panorama televisivo italiano, ha appassionato il pubblico per la loro storia d’amore nata a Uomini e Donne. Successivamente, per merito della loro presenza sui social media, si sono fatti conoscere anche dal pubblico trasversale della rete.

Chi sono i figli di Beatrice Valli e Marco Fantini

Il primogenito di Beatrice Valli è Alessandro, nato da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Nonostante Marco non sia il padre biologico di Alessandro, ha sempre mostrato un grande affetto per il bambino e lo considera come un figlio.

Nel 2017, Beatrice e Marco hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme, Bianca. La piccola è molto amata dai suoi genitori e dai suoi follower sui social media, che la vedono crescere giorno dopo giorno attraverso le foto e i video condivisi dalla coppia.

A maggio 2020, la famiglia si è allargata con l’arrivo della piccola Azzurra. La sua nascita è stata un momento di grande gioia per Beatrice e Marco, che hanno condiviso la notizia con i loro follower sui social media.

Il quarto figlio di Beatrice Valli è Matilda Luce Fantini, nata il 24 aprile. La sua nascita ha portato ancora più amore e felicità nella famiglia di Beatrice e Marco.