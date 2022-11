Sapevate che Alessandro Basciano e Martina Nasoni hanno avuto una breve storia? La ex vincitrice del Grande Fratello, chiacchierando in diretta radio, ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto.

Intervistata ai microfoni di Turchesando, così come riportano le colleghe di IsaeChia, Martina Nasoni ha parlato di Alessandro Basciano, attuale fidanzato di Sophie Codegoni:

Alessandro Basciano? È durata poco. (Ride, ndr.) Durata poco perché non mi faceva proprio impazzire il suo modo di fare con me. Ha un carattere abbastanza spigoloso. È sempre stato un po’ troppo pesante come carattere. Io sinceramente quando avverto una persona del genere corro, più che camminare. Scappo proprio. Sophie sarà diversa da me. Io non sono una a cui puoi dire “sono uno spirito libero”. Assolutamente. È finita un po’ male. Mi ha bloccata ovunque.

Nella Casa ha fatto delle uscite nei confronti di Sophie che non mi sono minimamente piaciute. Però va avanti, vedo. Alla proposta di matrimonio non ci credo. Credo più che altro al fatto che siano innamorati, ma alla proposta di matrimonio proprio no. Però vabbè lei la vedo felice, chi siamo noi per giudicare?