“Sbattuta fuori” dal ristorante perché il locale era al completo. Questa è la storia che ha coinvolto la nostra adorata cantante Alessandra Amoroso durante le sue vacanze natalizie a Ossana, in Val di Sole, nel bel Trentino.

Alessandra Amoroso “sbattuta fuori” dal ristorante: il racconto

Il cameriere all’ingresso ha fatto il suo dovere con stile, dichiarando senza mezzi termini: “Non c’è posto” e ha fatto uscire lei e altri sfortunati clienti.

Solo in seguito, sotto lo sguardo severo dei suoi colleghi, Andrea Marziano (il nome del “colpevole”) si è reso conto dell’errore e ha cercato di rimediare con uno spassoso video di scuse su TikTok.

Le scuse hanno fatto centro: Alessandra Amoroso le ha accettate e è tornata nel ristorante. Questa volta, la serata è stata un successo, con una cena da urlo e una foto ricordo con il maldestro cameriere.

Il proverbio dice “tutto è bene quel che finisce bene”, ma il nostro cameriere ha voluto alzare l’asticella.

Ha deciso di immortalare il momento della “riappacificazione” con uno dei successi della cantante, “Comunque andare”.

Immaginiamo che anche lui si sia “sentito morire” per aver mandato via la Amoroso quando il ristorante era al completo e, così, “per non restare a fare niente aspettando la fine”, ha dato il massimo fino alla fine.

Il risultato? Un ritorno di immagine sui suoi profili e un’ottima pubblicità per il ristorante. Il video di Marziano è diventato virale su TikTok, con migliaia di visualizzazioni e commenti entusiasti dei follower della cantante.

Ecco come un banale “non c’è posto” si trasforma in un’epica avventura culinaria.