Alberto Matano è tornato a parlare di Lorella Cuccarini dopo l’annuncio di Amadeus. La prof di Amici infatti, sarà una delle co-conduttrici della prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Nel corso del suo programma di Rai1, La vita in diretta, Matano ha così parlato della sua ex collega, a distanza di tre anni dallo scontro.

Alberto Matano commenta Lorella Cuccarini a Sanremo 2024

“Lui riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un’alchimia magica”, ha esordito Alberto Matano nella puntata di ieri de La vita in diretta, parlando della scelta di Amadeus rispetto alle presenze femminili che lo accompagneranno a Sanremo 2024, sul palco dell’Ariston. Ecco le parole del conduttore:

Amadeus riesce sempre a mettere insieme tutti gli ingredienti in un’alchimia magica. Ogni sera c’è un rappresentante del mondo dell’arte, del cinema, della comicità. Lorella (Cuccarini, ndr) racchiude in sé la conduzione, la danza, la canzone. È veramente bravo Amadeus.

Un commento che ha spiazzato, in quanto giunto inaspettatamente, anche alla luce dei trascorsi tra i due conduttori. Matano ha infatti citato l’ex collega Lorella Cuccarini per la prima volta, a distanza di tre anni dalla mail al veleno e lo scontro dietro le quinte che portarono all’allontanamento di Lorella dalla Rai al termine della stagione 2019/2020 de La vita in diretta.

All’epoca, Lorella accusò Alberto di maschilismo e prevaricazione in una lettera inviata ai colleghi e resa pubblica da Leggo. A Verissimo successivamente dichiarò:

Mentre di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione.