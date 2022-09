Adriana Volpe, dopo il GF Vip nuovo progetto “top secret”? L’indiscrezione

L’esperienza di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista non avrebbe pienamente convinto Alfonso Signorini. E così dopo i battibecchi con Sonia Bruganelli e dopo essere stata accusata di incoerenza, la Volpe è stata fatta fuori dal reality in favore di Orietta Berti che ha preso il suo posto. Ma come ha reagito la Volpe?

Adriana Volpe, dopo il GF Vip nuovo progetto? Ecco di cosa si tratta

Adriana Volpe con l’addio al reality non è certo rimasta con le mani in mano ma anzi è tornata in grande stile sulla prima rete Rai, sempre nei panni di opinionista ma della trasmissione La Vita in diretta di Alberto Matano. A quanto pare però non sarà l’unico progetto in serbo.

Secondo quanto reso noto da Alberto Dandolo, penna di Oggi e Dagospia, Adriana starebbe lavorando ad un nuovo progetto molto interessante:

Punta a tornare a condurre una trasmissione sua e sta lavorando ad un progetto ancora top secret di cui sarebbe anche produttrice ed autrice.

Nella nuova stagione televisiva, secondo Dandolo, Adriana Volpe la ritroveremo in Rai, non solo come opinionista della trasmissione pomeridiana di Rai1:

Nella prossima stagione televisiva, infatti, ritroveremo Adriana nei principali programmi-contenitore in veste di opinionista.

Certamente Mediaset ha contribuito a rilanciare la sua carriera televisiva dopo il battibecco continuo con Magalli, al punto che Dandolo ha osservato:

E’ stata molto presente negli ultimi due anni sulle reti del Biscione, trovando una seconda giovinezza professionale.