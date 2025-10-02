Vinti 300.000 euro ad Affari Tuoi: chi è la fortunata – VIDEO

Affari Tuoi, vinti 300.000 euro: la fortunata viene dalla Calabria

Il celebre gioco dei pacchi di Rai 1 continua a sorprendere il pubblico con vincite importanti e momenti di grande tensione, alla conduzione Stefano De Martino (qui per la risposta di Gerry Scotti alle sue frecciatine). Nella puntata andata in onda oggi, Affari Tuoi ha regalato la cifra più alta di questa edizione, premiando la regione Calabria con ben 300.000 euro.

La Calabria trionfa con una scelta coraggiosa, il video



A rappresentare la Calabria c’era Francesca Atorino, in studio insieme al suo compagno. La coppia ha saputo tenere testa alle continue proposte del Dottore, rifiutando anche un’offerta da capogiro: 200.000 euro. Un rischio che si è rivelato più che azzeccato.

Francesca ha dimostrato sangue freddo e ottimo fiuto, accettando il Cambio del pacco proposto durante la partita. Inizialmente in possesso del pacco numero 6 (che conteneva solo 10 euro), ha deciso di passare al numero 4, scelta che le ha permesso di portare a casa l’intero montepremi da 300.000 euro.

Una serata da ricordare per il game show di Rai 1

La puntata si è conclusa con grande entusiasmo da parte del pubblico e dello stesso conduttore, Stefano De Martino, visibilmente emozionato per la vincita record. Il successo della trasmissione continua anche grazie a momenti come questo, capaci di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.