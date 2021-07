La rivoluzione a Uomini e Donne da parte di Maria De Filippi è ormai in atto. Nei giorni scorsi la padrona di casa del dating show di Canale 5, atteso a settembre con la nuova edizione, ha annunciato la sua intenzione di dare una svolta decisiva nella scelta dei tronisti, optando per personaggi meno legati ai social e più alla vita reale. Meglio un elettricista che un influencer, insomma. Ma a quanto pare la rivoluzione annunciata sarà più radicale del previsto.

Uomini e Donne, prima tronista trans? Nuova rivoluzione in vista

A lanciare la bomba sulla prossima edizione di Uomini e Donne ci ha pensato il buon Giuseppe Candela nella sua consueta rubrica settimanale per Dagospia, svelando chi potrebbe salire prossimamente sull’ambito trono del programma di Maria De Filippi. Scrive in merito Candela:

Era un uomo, ora è una donna: sarà la nuova tronista di Uomini e Donne. Il date show di Maria De Filippi, in onda da venticinque anni e visto ogni giorno da tre milioni di telespettatori, si prepara a una svolta storica che Dagospia può svelare in anteprima. La prescelta ha già concluso il suo percorso di transizione, nella vita è una commessa. L’edizione in partenza a settembre confermerà il mix trono over e trono classico, quest’ultimo con quattro tronisti, di cui due uomini. L’identità della tronista è al momento segreta, come reagirà il pubblico di Canale 5? Nella stagione 2016/2017 nella trasmissione per la prima volta era apparso il trono gay.

Maria De Filippi, dunque, conferma ancora una volta la sua grande apertura mentale e nonostante sia quasi certo che non mancheranno le polemiche, ribadisce anche il suo coraggio nell’osare su tematiche così importanti.

In realtà già lo scorso anno si era paventata la possibilità di una tronista transessuale. In merito il portale Veri Inutil People aveva avanzato anche il nome della possibile protagonista in lizza, una influencer pugliese, ma poi a quanto pare tutto sfumò. Questa volta sarà quella giusta per dare il via ad una vera e propria rivoluzione culturale nello studio di Uomini e Donne?