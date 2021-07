Con il ritorno di settembre i fan di Uomini e Donne si preparano a vivere una nuova edizione del dating show condotto nel pomeriggio di Canale 5 da Maria De Filippi. Mentre la conduttrice si gode le meritate vacanze estive, tra un progetto lavorativo e l’altro, pensa già al nuovo tronista che vorrebbe presentarci nella prossima edizione del programma.

Uomini e Donne, parla Maria De Filippi: i nuovi tronisti

La redazione di Uomini e Donne è già al lavoro per cercare i nuovi volti che animeranno la prossima edizione che, molto probabilmente, vedrà ancora riuniti i troni Classico e Over causa pandemia.

A quanto pare però Maria De Filippi avrebbe pensato di dare il via ad una vera e propria rivoluzione che potrebbe portare a importanti cambiamenti anche nella scelta degli stessi tronisti, come rivelato in una recente intervista al settimanale Oggi. Qui la conduttrice ha svelato quali sarebbero le caratteristiche del tronista ideale che, a differenza del passato dovrà essere sincero e autentico ma soprattutto meno legato ai social:

Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti. Non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro, un clichè. Per questo ha deciso di cambiare, voglio la vita vera.

Un concetto in parte già messo in atto nella passata edizione con i tronisti Davide Donadei, Giacomo Czerny, Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio, molto più semplici e genuini rispetto al passato.