Dopo il grande successo di “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri”, Tommaso Zorzi torna in libreria con il nuovo romanzo dal titolo “Parole per noi due”, edito da Mondadori e di prossima uscita.

Proprio Tommaso in questi giorni, aveva rivelato di avere una sorpresa da condividere con gli estimatori. Poi, dopo l’agghiacciante notizia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il vincitore del GF Vip 5 aveva – giustamente – deciso di rimandare la notizia.

Sul web, in queste ore, lo stesso sito della Mondadori ha “spoilerato” l’uscita diffondendo la copertina del libro e la sua trama, eccola a seguire:

“La playlist che qualcuno dei miei colleghi stronz* ha messo su è incappata su una canzone degli Abba, One of Us. Gli Abba hanno due effetti: o ti fanno ballare e ridere come uno scemo, oppure ti metti a piangere come uno scemo al quadrato. E io sono sulla buona strada per la seconda opzione. No, non si dimentica in fretta. Alzo lo sguardo. Che cosa ho fatto?!”.

Stefano è in crisi, ha perso il suo lavoro. È stanco delle serate a Porta Venezia e del sesso occasionale, anche se per il suo miglior amico Filippo c’è un’unica soluzione a tutto: scop*re di più. Fosse così facile basterebbe passare la giornata su Grindr. Ma Stefano vuole di più sia dalla sua vita sia dall’amore. Per questo decide di mollare tutto, dai gin tonic al suo piccolo appartamento, per inseguire il suo sogno: trasformare in un bed and breakfast la casa di sua nonna arroccata in un paesino sul Passo della Cisa.

Ma si sa, tra il dire e il fare… La vita in montagna non è facile per un milanese doc come Stefano. Anche se a renderla un po’ meno complicata c’è Riccardo, che ha tutto: è bello, intelligente, profondo, produce un formaggio buonissimo. Ma ovviamente c’è un ma: Riccardo ha una ragazza, anche se emana innegabili gay vibes.

In Parole per noi due Tommaso Zorzi racconta, con leggerezza e ironia, due giovani vite e un amore apparentemente impossibile. Due esistenze irrisolte che però, proprio grazie a un sentimento vero e irrinunciabile, potranno trovare la strada per diventare finalmente se stesse.