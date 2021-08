Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip ha intrapreso un percorso lavorativo e personale fatto di scelte e decisioni autonome che lo hanno portato ad alcuni evidenti cambiamenti che ha voluto commentare sulle storie di Instagram.

Tommaso Zorzi diventa grande: la giusta evoluzione dopo il GF Vip

In attesa di partire con Drag Race Italia, Tommaso Zorzi fa un riassunto di ciò che gli è accaduto in questo anno, evidenziando i cambiamenti anche nel modo di comunicare:

Avete notato che sono più politicamente corretto rispetto a prima del Grande Fratello Vip. Prima parlavo apertamente di tutto ma oggi non posso più farlo. Una volta uscito dal GF Vip e avendo acquisito una popolarità maggiore, i giornali, i mass media, ti forzano a rientrare in una categoria che non ti permette più di poter dire e fare quello che vuoi. Per quanto mi dispiaccia a volte non poter dire e fare quello che sarebbe spontaneo che io facessi, o che magari io faccio con i miei amici, però purtroppo non mi è più concesso, ogni cosa che dico viene analizzata e travisata spesso. C’è questa voglia di farti passare per la persona che non sei. Di questo mi dispiaccio perchè è una cosa puramente italiana, basta pensare allo showbiz inglese o americano… non ti mettono con le spalle al muro.

Tommaso Zorzi poi conclude:

Sicuramente sono molto contento dei risultati che sto continuando a ottenere. Il mio modo di comunicare sta cambiando e cambierà ma è una evoluzione. E non per forza se una cosa cambia è peggiore ma si adatta ai tempi. Io ho bisogno di periodi di assestamento senza ricevere shitstorm ogni cinque minuti.

Il suo discorso non fa una piega. Ed è bello notare il cambiamento e l’evoluzione anche dei suoi contenuti.

Il mio punto di vista

Adesso per l’angolo del “coming out”, vi racconto (davvero) cosa è accaduto a me nei confronti di Tommaso. Sento di poterlo finalmente scrivere.

Seguo Tommy sui social da moltissimo tempo (ancora prima del GF Vip intendo) e amavo da pazzi i suoi contenuti.

Dopo il GF Vip c’è stata una “spaccatura”, una sorta di crepa che si è evidenziata da parte mia in maniera (inizialmente) inconsapevole.

Vi confesso che all’inizio non comprendevo come una persona così intelligente ed arguta come Tommaso potesse affidarsi ad alcune persone che non reputo (personalmente) in grado di sfruttare appieno (e nella maniera più opportuna) il suo immenso potenziale.

Ancora oggi spero che nel futuro lavorativo di Tommaso Zorzi possano esserci dei cambiamenti precisi (e so che il fandom sarà d’accordo con me).

Con il passare del tempo però, ho ritrovato ciò che amavo seguire ed ho ripreso ad apprezzare ciò che mi aveva già regalato ben prima del GF Vip.

Auguro a Tommy molte cose belle in futuro, perché è veramente una risorsa televisiva brillante e consapevole.