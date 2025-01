“Teste di cazz*!”, Capodanno shock su Rai1: volano parolacce durante il countdown, Liorni si scusa e spunta il “colpevole” – VIDEO

Il Capodanno 2025 su Rai 1 è iniziato con uno scivolone che sta facendo il giro del web. Durante il veglione di L’anno che verrà, trasmesso in diretta da Reggio Calabria, due parolacce hanno infranto l’atmosfera festosa, scatenando polemiche e ilarità sui social.

Capodanno con parolaccia su Rai1: “Teste di cazz*!”, chi è il “colpevole”

Il primo episodio è avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte, mentre i Ricchi e Poveri eseguivano la loro celebre Mamma Maria. Una voce fuori campo, ben distinta, ha esclamato: “Buon anno… teste di c…!”.

“Buon anno teste di cazzo” in diretta su Rai 1 #LAnnoCheVerrà pic.twitter.com/hziTB1rPpI — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 31, 2024



Il secondo, ancora più clamoroso, è accaduto nel momento clou del countdown finale. A soli 10 secondi dalla mezzanotte, una voce, infastidita dal malfunzionamento del microfono, ha urlato: “Me lo aprite il microfono? Ho il microfono chiuso, teste di caz…!”. Tutto questo mentre il conduttore Marco Liorni scandiva i secondi finali del 2024.

Mancano 20 secondi al 2025 e Angelo dei Ricchi e Poveri sbrocca urlando “aprtiemi il microfono, teste di cazzo” col microfono aperto. Buon anno pic.twitter.com/70JwNoOT4p — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 31, 2024



Il protagonista del “fuori onda” a microfono acceso è stato proprio Angelo dei Ricchi e Poveri.

I social si scatenano: ironia e polemiche

Non poteva mancare l’eco sui social. Su X (ex Twitter), i video degli incidenti sono diventati virali in pochi minuti. Tra commenti ironici come “Il modo migliore per iniziare l’anno” e “Grazie RAI come ogni 1 gennaio”, il popolo del web non ha risparmiato battute taglienti.

Le scuse di Marco Liorni

Al termine della diretta, il conduttore Marco Liorni ha preso la parola per scusarsi con il pubblico:

“È volata qualche parola di troppo, qualche parola sconveniente. Chiedo scusa per chi l’ha sentita e si è sentito disturbato”.

Le sue scuse, però, potrebbero non bastare a placare le polemiche, considerando che l’episodio ha già assunto una dimensione virale.

Padre Liorni, ma non scusarti. Abbiamo già iniziato il 2025 alla grande con quelle “parole sconvenienti” #LAnnoCheVerrà pic.twitter.com/9DVryGiCI6 — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) January 1, 2025

Possibili conseguenze per Rai 1

L’incidente, sebbene non sia una novità assoluta in diretta televisiva, solleva interrogativi sulla gestione tecnica e sull’attenzione ai dettagli durante eventi così rilevanti. La Rai potrebbe dover affrontare critiche non solo da parte del pubblico, ma anche da organi di controllo come l’AGCOM.