Capodanno in piazza 2025: ecco la guida ai migliori concerti in tutta Italia

Se stai cercando un modo speciale per dare il benvenuto al 2025, festeggiare Capodanno in piazza è un’idea perfetta. Artisti di fama nazionale e internazionale si esibiranno in tutta Italia, animando l’attesa del nuovo anno con concerti e DJ set. Da nord a sud, ecco gli eventi imperdibili per vivere al meglio la notte di San Silvestro.

Capodanno in piazza 2025, chi suonerà a Napoli

La celebre Piazza del Plebiscito ospiterà un grande concerto dedicato a Pino Daniele, con artisti come Loredana Bertè, James Senese e Sal Da Vinci. Dopo la mezzanotte, la festa continua sul Lungomare Caracciolo con palchi dedicati a diversi generi musicali.

Torino

In Piazza Castello, saliranno sul palco i Morcheeba, Rose Villain e Malika Ayane. L’evento è gratuito, ma richiede prenotazione con una cauzione di 5€, devoluta in beneficenza se non si partecipa.

Genova

Il cuore della festa sarà Piazza De Ferrari, dove si esibiranno La Rappresentante di Lista, Alessandra Amoroso e Ex-Otago, con un DJ set fino alle 2 di notte.

Firenze

Capodanno diffuso in quattro piazze principali, con ospiti come Mr Rain, Lorenzo Baglioni e i Bowland, oltre a videomapping su Palazzo Vecchio.

Concerti in piazza a Capodanno 2025: Palermo

In Piazza Ruggero Settimo, si terrà il concerto di Biagio Antonacci, accompagnato da DJ set e altri live.

Bologna

In Piazza Maggiore, DJ set e l’accensione del Vecchione, simbolo del vecchio anno, sono gli eventi clou.

Siena

Musica per tutti i gusti tra le piazze della città, con gruppi itineranti dalle 19 e il brindisi tradizionale in Piazza del Campo.

Salerno

In Piazza della Libertà, la guest star sarà Giorgia, preceduta da un DJ set. Immancabili le spettacolari Luci d’Artista.

Altre città

Bari : Emma Marrone e Michele Bravi in Piazza Libertà.

: e in Piazza Libertà. Milano : Max Pezzali e il DJ set di DEEJAY TIME .

: e il DJ set di . Roma : Tony Effe e Massimo Ranieri in concerti separati.

: e in concerti separati. Messina : Laura Pausini al PalaRescifina.

: al PalaRescifina. Ancona : Natalie Imbruglia in concerto.

: in concerto. Cosenza : Achille Lauro in Piazza dei Bruzi.

: in Piazza dei Bruzi. Pescara : Subsonica all’ex area di risulta.

: all’ex area di risulta. Mantova : Negrita in Piazza Sordello.

: in Piazza Sordello. Alghero : Negramaro al Cap d’Any.

: al Cap d’Any. Castelsardo : Elodie e Irama in piazza.

: e in piazza. Rimini: Vinicio Capossela in Piazza Malatesta.

Capodanno 2025, concerti in piazza

Dalle piazze storiche alle location più moderne, il Capodanno 2025 sarà un tripudio di musica, luci e festeggiamenti. Scegli la tua città preferita e preparati a brindare al nuovo anno in compagnia.