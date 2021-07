Secondo le indiscrezioni del buon Domenico Mungiguerra via Blasting News, Ste, fidanzato con Claudia di Temptation Island, potrebbe essere ad un passo dalla squalifica: scopriamo perché.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, in preda ad un vero e proprio raptus di follia, Ste possa contravvenire alle regole del programma e di conseguenza andare incontro ad una squalifica immediata dal reality show.

Gli spoiler della terza puntata rivelano che Ste tenterà una fuga all’interno del villaggio delle tentazioni. Il ragazzo, quindi, proverà a scappare via quasi come se volesse raggiungere la sua fidanzata Claudia dall’altra parte del villaggio.

Il fidanzato verrà convocato nel pinnettu da Filippo Bisciglia, dove avrà modo di vedere delle immagini della sua fidanzata che lo lasceranno amareggiato e perplesso. Un duro colpo per Ste che non riuscirà a trattenere le lacrime di fronte a una delle tentatrici del villaggio. Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Pensavo mi mancasse subito, invece non sento tutta la mancanza che speravo, mi immaginavo, di sentire. E se continua a mancarmi così poco? perché?

Lui non è molto cambiato, si avvicina e mi cerca ma è diventata una cosa meccanica. In livello caratteriale non mi trovo più bene e questo si ripercuote nell’intimità. Cerco scuse, mi irrigidisco, non riesco proprio: mi prende l’ansia appena si avvicina.

Ormai segue uno schema e io capisco quanto vuole qualcosa e infatti ci scherzo sopra e gli dico “Inizi a fare il viscido?” Di mio sono molto passionale, ma ormai mi sento spenta e lui non mi chiede nemmeno più il perché.

Anche se lui non c’è, mi sento bene. Non sento tutta quella mancanza che speravo o mi immaginavo di sentire.