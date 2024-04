Amadeus fuori dalla Rai dopo 25 anni? Lui interviene, cosa potrebbe accadere

Negli ultimi tempi non sono mancate le innumerevoli voci su Amadeus e sul suo futuro professionale. A distanza di giorni, il conduttore ha deciso di rompere il silenzio con una Story su Instagram nella quale sembra voler esprimere il suo stato d’animo.

Amadeus e il suo intervento sui social

Amadeus sta davvero pensando di abbandonare la Rai, dopo le sue numerose conduzioni e dopo i suoi cinque Festival di Sanremo? Ultimamente si è parlato di un suo possibile passaggio a Nove. Ma cosa c’è di vero? Con una sua Story, il noto conduttore ha espresso il suo enigmatico pensiero.

In un selfie con il sole che lo avvolge alle spalle, Amadeus non ha voluto aggiungere nulla se non aggiungere allo scatto la canzone di Mika, “Relax, take in easy”. Non è passato inosservato il ritornello: “Rilassati, prendila come viene perché non c’è niente che possiamo fare”.

In attesa di conoscere il suo destino professionale, sembrerebbe essere proprio questo lo stato d’animo del conduttore. Intanto si fa spazio l’ipotesi Discovery che se dovesse andare in porto rappresenterebbe per Amadeus un contratto di 15 milioni di euro per tre anni in esclusiva. E soprattutto l’addio alla Rai dopo ben 25 anni.

Open ha svelato che nella giornata odierna dovrebbe esserci l’incontro tra Amadeus e i vertici Rai, mentre il Corriere della Sera ha aggiunto che il conduttore avrebbe avanzato delle sue richieste non accettate dalla Rai: la realizzazione di una sua società di produzione, un programma per la moglie Giovanna Civitillo e l’allontanamento di Lucio Presta, suo ex manager.