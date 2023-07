“Temptation Island? Vi svelo perché mi sono ritirata”, parla Nikita Pelizon

Nikita Pelizon, intervistata tra le pagine di Novella 2000, ha parlato dei suoi progetti ed ha detto la sua anche sull’amore (dopo la recente “rottura” con Matteo Diamante) svelando un retroscena pure su Temptation Island (ha partecipato come tentatrice).

Sono entrata nella Casa del GF Vip pensando di fare un’esperienza divertente, immergendomi in un ambiente gioioso. E invece ho convissuto con persone vere e con persone che invece si muovevano in base a strategie. In questa esperienza mi ha sostenuto moltissimo il mio percorso spirituale, che mi ha fatto sopravvivere in quella condizione per sette mesi. A tale proposito ringrazio tantissimo la vasca da bagno ed Etrusco, il mio orsacchiotto.

Nella Casa c’era zero privacy e pertanto l’unico escamotage per respirare un attimo, ragionare con il proprio io e stare in silenzio per ascoltare i moti della propria anima per qualche minuto è proprio la vasca.