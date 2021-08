Manuela Carriero e Stefano Sirena sono stati invitati al matrimonio di Stefano Socionovo e Claudia Venturini che si è celebrato nella giornata di ieri. Come hanno preso l’incontro Federica Cleo e Luciano Punzo?

Manuela e Stefano alle nozze di Ste e Claudia: Federica interviene

Federica Cleo ha ricevuto numerosissime domande a tal proposito. La ex tentatrice di Temptation Island ha deciso di rispondere in maniera sintetica svelando di non essere infastidita dall’incontro tra gli ex fidanzati:

Troppe domande tutte così, quindi rispondo una volta sola. Secondo me rivedere il proprio o la propria ex in giro, aiuta a metabolizzare meglio la fine della relazione. Quindi non mi infastidisce, parlo per esperienza personale.

L’attuale frequentazione di Stefano era assente al matrimonio per via del vaccino Covid che l’ha costretta a “rifiutare” l’invito di Ste e Claudia.

Tra le altre domande, Federica ha affermato di non avere paura di un ipotetico tradimento da parte di Stefano Sirena (visto il passato burrascoso con Manuela):

Non conosci anche tu gente che abbia tradito in vita sua? Nessuno si comporta allo stesso modo in tutte le relazioni… In primis conosco chi con la persona giusta accanto non ha più commesso errori. Con questo non intendo che io sono quella giusta né tanto meno lo sia lui per me. Il tempo ci darà le risposte.

E se Federica ha detto chiaramente la sua, Luciano Punzo non si è preoccupato affatto di commentare la cosa ed ha voluto condividere un video in compagnia della figlia.