Fedez si è tatuato la faccia della figlia Vittoria scatenando le critiche dell’internet furioso che non ha apprezzato l’espressione imbronciata della piccola. Proprio per questo motivo, il rapper è intervenuto spiegando perché lo ha scelto.

Fedez si è tatuato la faccia di sua figlia mentre aveva un’espressione triste e imbronciata. “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia, e poi tatuatevelo”, ha scritto ironicamente il marito di Chiara Ferragni.

Il tatuaggio sulla gamba è stato abbondantemente criticato dal popolo dei social e, proprio il rapper, ha spiegato per quale motivo ha deciso di farlo in questo modo:

Amici, non siate cattivi. L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. Non siate cattivi. Non rispecchia la bellezza di Vittoria, è vero, ma rispecchia la sua anima.