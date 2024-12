Tapiro di Striscia a Barbara d’Urso: il clamoroso ritorno su Canale 5 e la frecciatina a Myrta Merlino – VIDEO

Barbara d’Urso fa una breve incursione su Canale 5, grazie a Striscia la Notizia, per ricevere il suo 14° Tapiro d’Oro, assegnatole da Valerio Staffelli. Il premio, corredato da un corno portafortuna, arriva dopo un anno di assenza dalla televisione, segnato dall’esclusione dai palinsesti Mediaset.

La risposta di Barbara d’Urso a Staffelli

Intercettata dal celebre inviato di Striscia, la d’Urso ha glissato sui motivi della sua assenza e sui presunti contrasti con Pier Silvio Berlusconi, dichiarando: “Va tutto bene, con nessuno è successo niente e voglio bene a tutti”.

Nonostante la diplomazia, Barbara non ha risparmiato qualche frecciatina. Parafrasando Pippo Baudo, ha detto:

“Le ‘luci della d’Urso’ le ho inventate io, ora ce le hanno tutti. Quando tornerò in tv – perché tornerò prima o poi – dovrò triplicarle”.

Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino: la stoccata

Durante il siparietto, Staffelli non ha mancato di menzionare il talk show che Barbara ha condotto per anni, Pomeriggio Cinque, ora affidato a Myrta Merlino. La risposta di Barbara è stata laconica: “La tv non la guardavo prima e ora ancora meno, perché non ho tempo”.

Un’affermazione che lascia intendere una certa distanza dall’attuale scenario televisivo, ma anche un possibile desiderio di rivalsa.

Pier Silvio Berlusconi e il futuro di Striscia la Notizia

Mentre Antonio Ricci, ideatore di Striscia la Notizia, si augura un ritorno in grande stile della d’Urso in tv, Pier Silvio Berlusconi, Vicepresidente di Mediaset, ammette il momento delicato dello storico programma, ipotizzando un’alternanza con un altro show.

La puntata di Striscia con l’intervento di Barbara d’Urso andrà in onda questa sera alle 20:35 su Canale 5.

Le dichiarazioni della conduttrice e il Tapiro ricevuto da Striscia sembrano suggerire che Barbara d’Urso non abbia intenzione di ritirarsi dalle scene. I fan dovranno attendere per scoprire quando e come tornerà sul piccolo schermo.