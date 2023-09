Tale e Quale Show, Cristina Scuccia assente: “Non me ne frega niente!”, giudice la stronca

Era stata inizialmente annunciata come concorrente di Tale e Quale Show, ma alla fine Cristina Scuccia, l’ex suora di The Voice, non ci sarà. Oggi si è tenuta la conferenza di presentazione della nuova edizione del programma condotto nel venerdì sera da Carlo Conti. A parlare dell’assenza di Cristina Scuccia è stato proprio il padrone di casa, al quale si è poi aggiunto uno dei giudici della trasmissione.

Tale e Quale Show, Cristina Scuccia? Il commento di Carlo Conti e Malgioglio

Cristina Scuccia si è volontariamente ritirata da Tale e Quale Show, dopo essere stata inizialmente annunciata come concorrente. Dopo l’Isola dei Famosi, per l’ex suora si prospettava una nuova esperienza televisiva, ma così non sarà. Ma cosa avrebbe portato alla sua rinuncia?

Nel corso della conferenza di oggi, Carlo Conti ha commentato proprio sulla vicenda legata a Cristina, ed in merito, in tono molto diplomatico ha detto:

Non ci sono polemiche sull’assenza di Cristina Scuccia. Sono scelte artistiche che lei ha ritenuto di fare. Ha messo delle condizioni che non potevamo accettare sin dalle prove. Con grande serenità lei ha deciso di non prendere parte al programma.

Decisamente più critico, invece, l’intervento di Cristiano Malgioglio, che già si era espresso sulla questione:

Sinceramente di Suor Cristina non me ne frega niente, non ne sento la mancanza. Jo Squillo invece la trovo più interessante.

Nella lista dei concorrenti di Tale e Quale Show, non mancano gli ex Vipponi: Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Alex Belli, Ginevra Lamborghini.