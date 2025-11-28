Spray al peperoncino al concerto di Anna: il video incriminato

Momenti di forte tensione durante una delle tappe più attese del primo tour nei palasport di Anna Pepe. La giovane rapper, reduce dai grandi successi dell’estate e dai sold out registrati in tutta Italia, si è trovata costretta a interrompere la sua esibizione a Bologna a causa di un gesto irresponsabile compiuto tra la folla.

Cosa è accaduto durante il live

Mentre il concerto procedeva senza intoppi, qualcuno tra il pubblico ha improvvisamente spruzzato **spray al peperoncino**, generando malessere e confusione. Nel giro di pochi attimi l’aria nella zona del parterre è diventata difficile da respirare, creando un’area di vuoto attorno al punto in cui la sostanza si è diffusa.

L’effetto dello spray ha raggiunto anche gli spalti, coinvolgendo parte degli spettatori seduti e arrivando fino ad Anna, che si è accorta immediatamente del problema. Per tutelare il pubblico, la cantante ha deciso di fermare lo spettacolo.

Intervento della sicurezza e ripresa del concerto

Le luci si sono accese e lo show è stato sospeso per circa venti minuti. Il personale della sicurezza è intervenuto aprendo i portelloni laterali della struttura per far circolare aria fresca e permettere alla sostanza di disperdersi. Una volta ristabilite le condizioni di sicurezza, il concerto è potuto riprendere regolarmente.

Il video diventa virale e il web insorge

Un filmato dell’accaduto, condiviso sui social da alcuni presenti, è rapidamente diventato virale. Numerosi utenti stanno criticando duramente l’autore del gesto, definito pericoloso e privo di qualsiasi giustificazione, soprattutto in un contesto affollato come quello di un concerto.

Anna Pepe, protagonista di un momento professionale d’oro grazie al successo di *Désolée*, non si aspettava certo di dover affrontare una simile emergenza. Nonostante lo spavento, la rapper ha dimostrato sangue freddo e grande attenzione per il suo pubblico. Ecco i video:

@quotidianonazionale Brutta disavventura ieri sera (26 novembre) al concerto di Anna Pepe all’Unipol Arena. Durante il brano ‘Petit Fou Fou’, la stessa artista ligure ha interrotto l’esibizione esclamando: “Ma è peperoncino?” Lo spray si è propagato velocemente, causando tosse e irritazioni anche sugli spalti e scatenando il panico. Nel parterre si è subito aperto un varco per far uscire chi si sentiva male. Nonostante l’apertura dei portelloni per arieggiare il locale, lo show ha avuto diversi stop and go a causa di chi continuava ad accusare malori e attacchi di panico. Fortunatamente, la disavventura si è conclusa intorno alle 23:00 senza feriti o intossicati gravi, ma tanta paura per i fan della Generazione Z. ♬ suono originale – Quotidiano Nazionale