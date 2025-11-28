NEWS
Spray al peperoncino al concerto di Anna: il video incriminato
Filippo 28/11/2025
Spray al peperoncino al concerto di Anna: i video
Spray al peperoncino al concerto di Anna Pepe: show sospeso tra panico e indignazione
Momenti di forte tensione durante una delle tappe più attese del primo tour nei palasport di Anna Pepe. La giovane rapper, reduce dai grandi successi dell’estate e dai sold out registrati in tutta Italia, si è trovata costretta a interrompere la sua esibizione a Bologna a causa di un gesto irresponsabile compiuto tra la folla.
Cosa è accaduto durante il live
Mentre il concerto procedeva senza intoppi, qualcuno tra il pubblico ha improvvisamente spruzzato **spray al peperoncino**, generando malessere e confusione. Nel giro di pochi attimi l’aria nella zona del parterre è diventata difficile da respirare, creando un’area di vuoto attorno al punto in cui la sostanza si è diffusa.
L’effetto dello spray ha raggiunto anche gli spalti, coinvolgendo parte degli spettatori seduti e arrivando fino ad Anna, che si è accorta immediatamente del problema. Per tutelare il pubblico, la cantante ha deciso di fermare lo spettacolo.
Intervento della sicurezza e ripresa del concerto
Le luci si sono accese e lo show è stato sospeso per circa venti minuti. Il personale della sicurezza è intervenuto aprendo i portelloni laterali della struttura per far circolare aria fresca e permettere alla sostanza di disperdersi. Una volta ristabilite le condizioni di sicurezza, il concerto è potuto riprendere regolarmente.
Il video diventa virale e il web insorge
Un filmato dell’accaduto, condiviso sui social da alcuni presenti, è rapidamente diventato virale. Numerosi utenti stanno criticando duramente l’autore del gesto, definito pericoloso e privo di qualsiasi giustificazione, soprattutto in un contesto affollato come quello di un concerto.
Anna Pepe, protagonista di un momento professionale d’oro grazie al successo di *Désolée*, non si aspettava certo di dover affrontare una simile emergenza. Nonostante lo spavento, la rapper ha dimostrato sangue freddo e grande attenzione per il suo pubblico. Ecco i video:
Brutta disavventura ieri sera (26 novembre) al concerto di Anna Pepe all’Unipol Arena. Durante il brano ‘Petit Fou Fou’, la stessa artista ligure ha interrotto l’esibizione esclamando: “Ma è peperoncino?” Lo spray si è propagato velocemente, causando tosse e irritazioni anche sugli spalti e scatenando il panico. Nel parterre si è subito aperto un varco per far uscire chi si sentiva male. Nonostante l’apertura dei portelloni per arieggiare il locale, lo show ha avuto diversi stop and go a causa di chi continuava ad accusare malori e attacchi di panico. Fortunatamente, la disavventura si è conclusa intorno alle 23:00 senza feriti o intossicati gravi, ma tanta paura per i fan della Generazione Z.
Attimi di panico al concerto di @ANNA ieri sera a Bologna. Una persona nel parterre ha spruzzato spray al peperoncino (a tutti gli effetti un dispositivo di autodifesa da utilizzare solo in caso di aggressione), causando una fuga di massa per evitarne gli effetti. A causa di questo episodio, la cantante ha interrotto lo spettacolo per consentire alla sicurezza di evacuare i fan presenti all’Unipol Arena. Alcuni spettatori si sono sentiti male, altri hanno accusato principi di intossicazione, ma tutti sono stati assistiti dallo staff dedicato. Lo show è rimasto sospeso per circa venti minuti, ma ha poi potuto riprendere dopo che l’ambiente è stato adeguatamente arieggiato e messo in sicurezza. #AnnaPepe
