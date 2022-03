Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, intervistati durante l’Isola Party, hanno svelato se prenderebbero mai parte all’Isola dei Famosi dopo sei mesi dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

“Ho una paura incredibile degli insetti, quindi per quanto riguarda la fame e gli sport lo farei senza problemi, mi hanno detto che è un’esperienza pazzesca”, ha svelato Sophie.

Alessandro, invece, pare essere decisamente più predisposto:

Io invece sì la farei. Forse come dice Sophie sarebbe più una roba portata per me perchè mi troverei in mezzo alla natura piuttosto che chiuso. Al GF Vip mi sono sentito un leone in gabbia.

La Codegoni ha anche scherzato sulla possibilità di farla insieme al fidanzato e magari legati come sta capitando agli attuali naufraghi:

Secondo me sarebbe super divertente, non so quanto lui voglia fare L’Isola insieme a me, secondo me non mi sopporta più e a un certo punto mi affoga!