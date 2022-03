Antonio Medugno dopo il Grande Fratello Vip è inarrestabile. In queste ore nel suo profilo di TikTok aveva pubblicato un chiaro “avvertimento” mentre oggi si è sfogato ancora tramite le sue storie di Instagram.

Premetto che sono uno che parla poco, non parla tanto sui social, però quando lo faccio è perché arrivo al limite di alcune cose che sento, vedo, di altre persone, inerenti in questo caso a tante maschere che stanno cadendo per fortuna come mi aspettavo di persone che hanno fatto il GF Vip con me quest’anno.

Sto vedendo tanti video soltanto ora dove venivo attaccato in ogni circostanza, venivo accusato di cose che magari non esistevano nemmeno magari nella mia visione della casa in quel momento.