Antonio Medugno “la tocca pianissimo” (come scrivono i “gggiovani”) e lancia una bella frecciatina dopo la fine del Grande Fratello Vip che l’ha visto scendere in campo tra i protagonisti della seconda fase.

“Se parlo crolla mezzo Grande Fratello Vip”, l’avvertimento

“Se probabilmente io parlassi crollerebbe mezzo GF Vip”, scrive Antonio Medugno pubblicando un video sulle note di “Happy Days” di Ghali, mostrando anche un sorriso beffardo e birichino a favore di camera.

E’ probabile che il tiktoker stia lanciando una frecciatina ma non sappiamo bene a chi sia indirizzata: voi avete delle idee a tal proposito?

Proprio di recente Medugno, come potete vedere nel video in apertura, aveva parlato di Delia Duran, ex concorrente con la quale aveva creato una forte intesa:

Eravamo rimasti che ci dovevamo sentire quando finiva tutto e uscivamo, ma non l’ho più sentita, sarà indaffarata, non lo so, però vabbè me lo aspettavo.

Sempre in merito alla moglie di Alex Belli, il tiktoker, intervistato da SuperGuidaTV, aveva confidato: