“Sono molto delusa”, Yulia Bruschi interviene dopo essere stata esclusa dalla possibilità di rientrare al GF – VIDEO

Nel corso della diretta di ieri sera, il Grande Fratello ha proposto un’iniziativa inedita facendo rientrare sei ex concorrenti precedentemente eliminati. Tra questi, l’assenza di Yulia Bruschi ha fatto vociferare non poco.

Yulia Bruschi interviene dopo la diretta del Grande Fratello

L’ex concorrente ha dovuto lasciare la Casa del Grande Fratello dopo aver ricevuto una denuncia dall’ex fidanzato.

Prima del suo ingresso nella casa, Yulia è stata coinvolta in un grave episodio con l’ex fidanzato, Simone Costa.

Secondo la denuncia presentata da Costa, Yulia avrebbe lanciato un bicchiere di vetro contro il suo viso, causandogli una profonda ferita allo zigomo. Costa ha dichiarato: “Ero in una pozza di sangue, potevo rimanere cieco”.

A seguito di queste accuse, Yulia ha abbandonato volontariamente il Grande Fratello per affrontare le questioni legali derivanti dalla denuncia.

In una dichiarazione successiva, ha fornito la sua versione dei fatti, sostenendo che l’incidente è stato il culmine di una relazione caratterizzata da tensioni e incomprensioni.

Ha espresso rammarico per l’accaduto e ha dichiarato di voler collaborare con le autorità per chiarire la sua posizione.

La madre di Yulia ha criticato la produzione del Grande Fratello, affermando che l’uscita della figlia sarebbe stata influenzata da pressioni esterne legate all’immagine del programma.

Ha dichiarato che Yulia è stata “plagiata” e che la decisione di lasciare la casa non è stata completamente volontaria.

Attualmente, la situazione legale tra Yulia Bruschi e Simone Costa è in fase di sviluppo, con entrambe le parti determinate a far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.

Proprio per questo motivo, la concorrente non è potuta rientrare in Casa, ma ha affermato il suo dispiacere facendo intendere che non si trattasse di una decisione volontaria: “Sono molto molto delusa e triste per non essere potuta rientrare”.