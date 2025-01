Ripescaggio al Grande Fratello: 6 eliminati tornano in Casa, ecco chi sono

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello: seconda possibilità per 6 ex concorrenti

La serata del Grande Fratello si è aperta con una notizia che ha lasciato il pubblico senza parole. Dopo giorni di indiscrezioni, Alfonso Signorini ha annunciato ufficialmente l’apertura di un televoto lampo per stabilire il rientro di alcuni ex concorrenti nella casa. Un vero e proprio colpo di scena che ha subito acceso il dibattito sui social e coinvolto i fan storici del programma.

Clamoroso: il pubblico decide il ripescaggio al Grande Fratello

“Vuoi che gli ex rientrino in gioco?”, è stata la domanda che ha dato il via a una delle scelte più delicate di questa edizione. Il televoto si è concluso con una decisione che non ha tardato a far discutere: sì al ripescaggio. Ma non finisce qui.

Dopo la prima votazione, il pubblico ha avuto un’ulteriore possibilità di scegliere i 6 concorrenti eliminati destinati a una seconda occasione. La scelta è ricaduta su:

Helena Prestes

Jessica Morlacchi

Iago García

Michael Castorino

Eva Grimaldi

Federica Petagna

Esclusi dal televoto Enzo Paolo Turchi, causa violazione del regolamento (per aver dato di nascosto un bigliettino a Luca Calvani), Julia Bruschi, Ilenia Clemente ed Eleonora Cecere.

Il rientro di questi ex inquilini ha portato una ventata di novità, ma il loro destino non è ancora definito. “Solo quattro di loro potranno rimettersi realmente in gioco”, ha precisato Signorini, annunciando un nuovo televoto che si concluderà giovedì sera.

Questo colpo di scena arriva in un momento cruciale per il reality. Nonostante la durata ormai avanzata del programma, l’introduzione di nuovi concorrenti e il possibile rientro di vecchie conoscenze sembrano mirati a tenere alta l’attenzione del pubblico.

Il pubblico ha deciso che gli ex concorrenti rientrino in gioco! #GrandeFratello pic.twitter.com/vZjKinlKjQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 20, 2025