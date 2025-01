Rispescaggio al Grande Fratello? I fan di Helena sono divisi, ecco cosa sta succedendo

L’ipotesi ripescaggio nella puntata di stasera del Grande Fratello, si fa sempre più concreta. Da giorni, infatti, sui social non si parla d’altro e proprio in queste ore, complici anche le anticipazioni ufficiali della nuova puntata, la voce sembrerebbe trovare conferma, seppur tra le righe.

Rispescaggio al Grande Fratello? Tutti sperano nel ritorno di Helena

Le anticipazioni della puntata di stasera del Grande Fratello, infatti, hanno annunciato degli sconvolgenti colpi di scena in vista: si fa riferimento ai presunti ripescaggi tanto discussi tra gli utenti social? Non è dato sapere, ma alcuni fandom ci sperano.

In merito però, i fan di Helena Prestes, tra coloro che hanno maggiormente protestato per la sua eliminazione, al punto da boicottare l’ultima puntata del reality, sarebbero divisi su tale eventualità.

C’è, infatti, chi sostiene che sarebbe ingiusto, adesso, far rivotare i fan della modella brasiliana, dal momento che il precedente televoto non sarebbe stato preso in considerazione, alimentando ancora l’ipotesi del televoto truccato. E chi, al tempo stesso, crede si tratti di un mero “trappolone” messo in atto dalla produzione del reality.

Se fanno il ripescaggio per la prima volta in 25 anni di programma se lo vedono loro perché l’abbiamo letteralmente votata una settimana fa e non ha senso fare questa cosa. Non è corretto nemmeno verso noi e gli altri concorrenti. #grandefratello #shailenzo — *•.¸♡ MegF ♡¸.•* (@88MegF) January 20, 2025

Nelle anticip. del TG delle 13:00 nn si è parlato di nessun ripescaggio e nemmeno di #helena. Nn cadete NEL TRAPPOLONE del #grandefratello. Questa nn è un’esercitazione, NON LO GUARDATE fino a notizia da fonte certa. NON CADETE NELLA TRAPPOLA! @GrandeFratello @alfosignorini pic.twitter.com/i6bDQ5RWgG — La Dispettosa (@Allegra0001) January 20, 2025

Tuttavia, ci sono anche molti utenti che sperano possa trattarsi del rientro di Helena, propensi quindi a vedere la puntata odierna, ma con cautela: solo nel caso in cui dovesse esserci il famigerato ripescaggio, sarebbero pronti a sintonizzarsi su Canale 5.

i miei “mi piace” sono un continuo:

impossibile che helena rientri, mi sono rassegnata; il colpo di scena può essere essere solo il ripescaggio di helena, TI SENTOOOOO #zelena — ☾ (@Addictocabeyo) January 20, 2025