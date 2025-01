Eliminato Grande Fratello e percentuali: puntata del 20 gennaio 2025

La puntata del Grande Fratello di ieri, 20 gennaio 2025, ha visto un nuovo eliminato: chi è il concorrente che ha dovuto (temporaneamente) abbandonare la Casa? Scopriamo le percentuali e cosa è successo.

Eliminato Grande Fratello, 24esima puntata

A finire al televoto nella precedente puntata del Grande Fratello erano stati ben nove concorrenti: Alfonso, Bernardo, Emanuele, Eva, Javier, Maxime, Pamela, Stefania e Zeudi.

All’inizio della puntata, il padrone di Casa, Alfonso Signorini, ha chiuso il televoto decretando i primi tre concorrenti salvi dal rischio eliminazione: Javier, Zeudi e Bernardo.

Solo in seguito abbiamo scoperto il nome ufficiale dell’eliminato, ovvero Eva Grimaldi.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Zeudi 34,7% di voti, Javier 31%, Stefania 6%, Alfonso 5,9%, Pamela 5,5%, Maxime 4,9%, Bernardo 4,8%, Emanuele 4,2% e infine Eva con appena il 3% delle preferenze.

Secondo la Grimaldi, avrebbe pagato lo scotto per via della lite con Stefania Orlando. Dopo essere stata eliminata, ha fatto il suo ingresso in studio, dove ha però appreso di essere tra i concorrenti candidati al ripescaggio. Poco dopo, infatti, ha fatto il suo ritorno in Casa.