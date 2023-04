Per Sonia Bruganelli si è conclusa l’esperienza al GF Vip nei panni di opinionista, dopo sette mesi (o quasi). Mentre la moglie di Paolo Bonolis si prepara ad andare in vacanza, pensa già ai prossimi impegni, ma prima un po’ di meritato relax: “Dopo tanti mesi anche un po’ di relax me lo merito. Ora posso tornare ai miei libri che ho lasciato indietro per troppi mesi”, ha dichiarato a Leggo.it.

Sonia Bruganelli si racconta dopo il GF Vip

Sonia Bruganelli spiazza e alla domanda sul Vippone preferito, a sorpresa, non ha fatto il nome di Antonella Fiordelisi bensì quello di Antonino Spinalbese:

Perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito “uomo di altri tempi”.

Ma dunque, la prossima edizione la vedrà o no nel ruolo dell’opinionista? Se finora sembrava pronta a cedere lo scettro a volti giovani, ecco che la Bruganelli spiazza ancora:

Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro. Se il GF è come un parto? Sì, un parto naturale nemmeno cesareo. È durato sette mesi. Stiamo lì.

A proposito di Giulia Salemi, alla quale di recente le ha regalato il vestito (video in apertura), spesso non sono mancate delle frecciatine nei suoi confronti. Sonia ha però voluto fare chiarezza:

All’inizio ho voluto sottolineare i ruoli perché volevo che lei capisse che io avevo un carattere, e come io la rispettavo nel suo ruolo volevo che lei rispettasse me. Lei è sveglia e lo ha capito subito. Non ho nessuna invidia verso le ragazze più giovani e in gamba come la Salemi.