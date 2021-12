Soleil Sorge opinionista dell’Isola dei Famosi 2022? Come ben sapete, una volta terminato il Grande Fratello Vip ricomincerà il programma dedicato alla sopravvivenza condotto ancora da Ilary Blasi con Massimiliano Rosolino opinionista.

Esattamente come è accaduto lo scorso anno con Tommaso Zorzi, pare che Mediaset, secondo ciò che si legge tra le pagine del settimanale Vero, avrebbe puntato Soleil Sorge, la concorrente più “attenzionata” della sesta edizione del GF Vip:

Mediaset sembra l’abbia scelta come opinionista de L’Isola dei Famosi 2022. E’ il personaggio rivelazione dell’edizione in corso del GF Vip, visto che tra accaniti fan e convinti detrattori sul web non si parla che di Soleil…